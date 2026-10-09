小米智能摄像机 3 开售：500 万像素、6 种 AI 灵敏检测，首销 179 元

IT之家 10 月 9 日消息，小米智能摄像机 3 今日开售，500 万像素，升级 3K 超清画质，支持红外夜视，首销 179 元。

IT之家从商品页面获悉，该产品搭载 F1.6 大光圈镜头，高进光量可有效抑制画面噪点，画面通透锐利，呈现 3K 超清影像。内置高感光灵敏度图像传感器，微光之际仍能彩色成像；内置多颗 940nm 红外补光灯，漆黑夜间清晰拍摄。

新品搭载双电机云台，支持水平 360° 垂直 109° 视角；6 种 AI 灵敏检测，针对居家、幼儿和宠物等不同看护场景，具备不同的 AI 检测能力，识别到情况及时发送通知；支持双向实时语音，可随时与家人沟通。

AOR 全天超省录制技术，全天画面有效留存的同时，可减少无效片段占用 microSD 卡存储，智能节省存储空间。新增延时摄影，摄像机可将漫长的画面变化，浓缩为 15-60 秒的精彩小视频。新一代双频 Wi-Fi6 芯片，物理速率明显提升，大幅降低延时。

新品支持小米澎湃智联，搭配其他米家产品，可实现智能联动。支持家人共享与管理设备，手机、平板与小米电视等智能设备均可查看摄像机画面。

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