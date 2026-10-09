顽皮狗视觉特效美术师谈公司“加班文化”：伟大的艺术诞生于痛苦之中

IT之家 10 月 9 日消息，不少知名游戏工作室都有长期高强度加班的问题，《最后生还者》的开发商顽皮狗便是其中之一。多年来，可信媒体的报道早已让顽皮狗的加班文化广为人知，工作室人员也曾公开承认过这种情况。

2025 年 12 月，有消息称顽皮狗强制员工加班，以赶制《星际：异端先知》的演示版本。今年 4 月，顽皮狗前高级游戏设计师本森 · 拉塞尔还暗示，员工接受高强度加班，是因为他们认为，要做出这种水准的游戏，就必须付出这样的代价。

据外媒 GamesRadar 当地时间 8 日报道，曾参与《神秘海域 4：盗贼末路》和《最后生还者》制作的视觉特效美术师马特 · 拉德福德近日接受 Kiwi Talkz 采访时，也表达了类似的看法。

他认为，外界对顽皮狗加班文化的理解并不全面。媒体报道的加班情况大体属实，但其中可能忽略了员工自己的选择：他们当初也是出于个人追求，才选择进入顽皮狗工作。

拉德福德说：“你可能会想：‘天啊，一周居然要工作 100 多个小时，这还真能做到。’但我们加入顽皮狗，本来就是为了挑战自己，争取做到最高水平。所以，事情没那么简单，并不像某些新闻报道写的那样，只有‘邪恶企业逼迫员工疯狂加班’的一面。更接近真实情况的是，一群干劲十足的人聚在一起，互相施加一点压力，督促身边的人做到最好。当然，确实得花费大量时间。”

IT之家从报道中获悉，拉德福德谈起了加班与艺术创作的关系，并提出一个问题：“艺术与痛苦之间是否存在联系？”而他对此的结论是：“至少从我的亲身经历来看，我觉得伟大的艺术作品确实诞生于痛苦之中。”

拉德福德既在为顽皮狗的工作环境辩护，也没有否认员工经历过的辛苦：“确实有过非常难熬的日子，但作品的成绩有目共睹。说到底，我认为顽皮狗成功的秘诀在于员工，在于每个人对工作的投入。这才是他们能够做出优秀游戏的原因。”