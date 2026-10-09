红旗天工 07 中大型纯电轿车将于 10 月 10 日上市：最高纯电续航 730km，预售权益价 16.99 万元起

IT之家 10 月 9 日消息，一汽红旗宣布旗下天工 07 将于 10 月 10 日正式上市，该车现已经开启预售，共推出 3 款车型，限时权益价 16.99 万元起。

外观方面，新车以东方美学为核心理念，遵循极简留白的设计思路，提供墨竹绿、云溪白、极夜黑、弦月灰四款外观颜色。封闭式前格栅搭配造型别致的大灯组与中央红旗品牌标识，营造出鲜明的视觉辨识度。

车身侧面，流畅的车顶线条与隐藏式车门把手、双五辐式轮圈相得益彰，运动感十足；尾部则采用贯穿式尾灯组，配合微微上翘的小鸭尾设计，在丰富视觉层次的同时进一步强化了运动气质。

内饰方面，新车采用环抱式座舱设计，提供云杉灰、铂光杏、暖阳橙三种内饰配色。车内搭载 8.88 英寸液晶仪表屏与 17.3 英寸中控屏，配备高通 8397 车机芯片，并搭载灵犀座舱 6.0，支持 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 等手机互联功能。中控岛台处设置双手机槽（单侧支持无线充电）、双杯架及机械式多媒体旋钮。

舒适性配置上，副驾配备 16 向电动调节舒躺座椅，集成加热、通风、按摩功能，座椅完全伸展后长度达 1617mm，一键舒躺即可切换为 1.6 米单人床。音响系统方面，车内配备 18 扬声器 BOSE 悦欣音响，并首次搭载 7.1.4 菁彩声全景声系统，同时提供头枕音响。此外，新车还配备 1.87㎡宽视野天幕，全车设有 8 处手机位、双层扶手箱、4.58L 隐藏储物格等，共计 33 处储物空间。

规格方面，该车长宽高分别为 5000x1915x1490mm，轴距达 3000mm。车辆全系基于 800V 高压平台打造，搭载 SiC 电驱系统。其中，单电机版本最大功率 340kW，峰值扭矩 450N·m，0-100km/h 加速时间分别为 5.6 秒和 5.8 秒；双电机版本最大功率 190kW/340kW，峰值扭矩 770N·m，百公里加速仅需 3.5 秒。车辆配备与天工 08 同款的玄甲电池组，容量分别为 75kWh 和 85kWh，对应 CLTC 纯电续航里程 640km、730km 和 680km，10%-80% 快充时间不超过 12 分钟。