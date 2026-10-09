华为智能门锁 2 Pro 悦享版开售：支持 AI 3D 人脸识别 3.0，补贴到手价 2124.15 元

IT之家 10 月 9 日消息，华为智能门锁 2 Pro 悦享版 10 月 9 日 10:08 正式开售，建议零售价 2699 元，补贴到手价 2124.15 元。

IT之家从商品页面获悉，该产品支持 AI 3D 人脸识别 3.0，解锁提速至 0.8 秒，对比华为智能门锁 Pro 解锁提速 50%。采用的 3DToF 技术，能捕捉高达 307,200 个人脸深度信息点，是结构光识别的 10 倍，可以更精准辨认身份信息。

新品搭载自研 AI 动态学习算法，每次解锁都动态捕捉、学习面容和环境变化。3D 深感活体检测算法，经过海量人脸数据精细调校，有效识破照片、视频及 3D 头模等恶意解锁手段。

新品升级 161° 大广角超清智能猫眼，及时捕捉门外异常，配合曝光增强算法和畸变矫正算法，时刻呈现高清图像，门外场景清晰可见。全新升级跨屏联动功能，不仅可以通过手机、华为智慧屏、智能中控屏等设备观看门外画面，还可以进行双向通话对讲和远程解锁。

从提醒老人记得关火关煤气到出门提醒当日天气等，都可以通过华为智慧生活 App 设置提醒。出门时门锁自动语音播报，不错过重要事项。

全新升级 10,000mAh 锂电池，确保全功能 4-6 个月无忧运行。更换锂电池时无需停机，智能切换为 4 节 5 号干电池供电，继续保障基础解锁功能。搭载业界全新应急续航方案，当门锁锂电池电量低至关机无法开门时，只需轻按应急小红键即可启用应急供电。

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