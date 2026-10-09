1299 → 978 元：华为 FreeClip 2 耳夹耳机京东国补后终破千元

【本次国补限地区，小伙伴们可点击下方卡片，测试本地是否支持国补。】
华为 FreeClip 2 耳夹耳机官方定价 1299 元，今日京东自营可享：
部分城市支持 10% 国补，折后 1034 元。
部分城市支持 15% 国补，折后 976.8 元。
少部分城市无国补，可享 150 元立减，实付 1149 元。
华为 FreeClip 2 采用了华为第三代自研低功耗芯片，引入 NPU AI 处理器，算力提升 10 倍；支持鸿蒙 AI 耳边助手，支持头动播报、智慧播报、小艺唤醒、小艺翻译。
这款耳机采用了 φ10.8mm 开放式双振膜声学单元，响度提升 100%，低频动力提升 100%；配备 60mAh 电池，单次续航 9 小时，搭配充电仓（537mAh 电池）38 小时，充电 10 分钟补能 3 小时。
华为 FreeClip 2 支持 L2HC 音频编码；支持智感音量自适应、智感人声增强、空间音频（头动跟踪时延降低 40%）；支持星闪精确查找（IT之家注：2025 年年底升级星闪音频体验）。
其他方面，华为 FreeClip 2 升级亲肤液态硅胶材质，搭配高性能记忆金属，柔软度提升 25%，单耳重 5.1g，耳机支持 IP57 防尘防水。
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