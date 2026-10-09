打击倒卖副卡：山姆会员商店拟限制亲友卡绑定，新规预计 10 月 16 日生效

IT之家 10 月 9 日消息，山姆会员商店宣布拟更新《山姆会员商店会员章程》，拟新增：自首次激活亲友卡之日起每 365 天，该亲友卡关联的实名身份信息仅能用于激活两名个人主卡会员的亲友卡，且每次仅能激活一名个人主卡会员的亲友卡。

根据公告内容，征求意见期为 7 日，期满如无更改，则于 2026 年 10 月 16 日生效。IT之家注意到，山姆会员商店还给出了参考案例：

您在 2026 年 11 月 1 日首次用自己的实名身份信息激活个人主卡会员 A 赠送的亲友卡，2027 年 1 月 1 日您收到并希望激活个人主卡会员 B 赠送的亲友卡，于是，您在 1 月 1 日当天需先申请删除已激活的会员 A 的亲友卡，再用自己的实名身份信息激活会员 B 的亲友卡；激活会员 B 的亲友卡后直至 2027 年 10 月 31 日，如果您申请删除了会员 B 的亲友卡，您将无法再激活任何个人会员（包括会员 A 和会员 B）的亲友卡。 2027 年 11 月 1 日起至 2028 年 10 月 31 日期间，2028 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日期间，后续按此周期类推，您在前述每个周期内均可比照上述方式激活 2 名个人主卡会员的亲友卡。

简单来说，上述变更对主卡会员并无影响，主要影响的是持有亲友卡用户，其在一年之内只能绑定两次亲友卡，而在此前用户一年内可绑定亲友卡的次数并没有限制。此举意味着，用户在二手交易平台上（购卡）可能后续会影响会员权益。