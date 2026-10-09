打折还是 MOVA 猛：P70S 活水洗地扫拖机器人 3299 → 999 元 20:00 开抢

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京东家居家电 10 月 9 日今晚 20:00 正式开启双十一全面抢，现在可去主会场领加码 9 折券：点此领券。

MOVA P70S 于 2026 年 3 月上市，水箱版官方定价 3299 元，这几个月日常国补价 1999 元。

今日 20:00 前 100 台直降至 999 元，有需求的小伙伴可以抢抢看哦。

另外可能还能叠加以旧换新优惠 + 京东平台种草补贴，需以下单时订单显示为准哦：

支持 PLUS 180 天只换不修 + 整机质保 3 年，今晚 20:00 起，上下水版可能也会有折扣：

MOVA P70S 搭载 27cm 超长滚筒，单次清洁覆盖面积大幅提升，拖地无需走回头路且全程不留轮印。独创“喷 - 洗 - 刮 - 回收”四步活水洁净循环：12 孔活水喷淋实时均匀浸润滚刷，4700Pa 超强深压触地实现高频大力擦地，恒压刮条紧贴滚刷刮挤分离脏污，最后通过 30000Pa 大吸力虹吸回收污水，真正做到边拖边洗边回收。

该机支持 80℃ 高温灭菌洗，可深层剥离火锅牛油、酱油等顽固污渍。吸力方面，搭载 MOVA 自研第九代超高速涡轮电机，电机真空度最高达 28000Pa，相比前代七代电机吸力提升 25%，配合 20L/s 飓风级风量，毛发、宠粮、碎屑等脏污瞬吸即净，实验室测试吸入率达 99.9%。

P70S 采用主动式双重防缠设计，螺旋三角防缠边刷搭配可选配的主动式割毛滚刷，通过“一割一甩”全面拦截长短毛发与宠物毛发。万向轮采用易拆设计，进一步降低后期打理难度。

贴边清洁上，全新升级激光沿边结构，滚筒与边刷可动态外扩，实现 0mm 极致贴边，边角覆盖率达 100%，获得德国 TUV 南德家居智能贴边清洁认证。机身薄至 90mm，可轻松深入床底、沙发底、柜底等低矮盲区；采用内嵌式 DTOF 激光雷达，可精准识别并避让 280 + 家庭常见障碍物，导航避障更精准。

此外，该机配备 8 合 1 全能基站，集成自动集尘、自动补水、自动上下水、70℃ 热风烘干、水路除菌等八大功能。5L 大容量基站清水箱搭配 4.5L 污水箱，加满一次可支持 1200㎡户型清洁，5200mAh 大容量电池保障续航，集尘袋最长可实现 100 天免动手倒尘。

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