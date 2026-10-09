利民 DYNAMIC VISION 360 ARGB 一体式水冷散热器发售：冷头配 5 英寸可旋转面板，549 元起

IT之家 10 月 9 日消息，利民旗下 DYNAMIC VISION 360 ARGB 一体式水冷散热器现已在京东上架发售，该产品冷头配备一块可 360 度旋转的 5 英寸面板，其中黑色定价 549 元，白色定价为 559 元，提供 5 年质保。

该散热器支持英特尔 LGA1851、1700、115X、1200 以及 AMD 的 AM5 和 AM4 平台，标配导热系数为 12.8 W/MK 的 TF7 硅脂。冷头配备一块 854x480 分辨率 IPS 面板，相应面板支持 360 度自由旋转，拥有 157 度的可视视野，用户可以根据机箱布局和个人喜好灵活调整屏幕方向。

规格方面，该散热器冷排尺寸为 397 x 120 x 27 mm，冷头尺寸为 69.2 x 69.2 x 60 mm，水泵采用 4PIN PWM 接口，最高转速可达 3000 RPM ± 10%。散热器标配了三把 TL-U12Q 性能风扇，风扇尺寸为 L 120 x W 120 x T 25 mm，最高转速为 2400 RPM ± 10%，可提供 74.4 CFM 的最大风量和 2.2 mm H2O 的最大风压，运行噪音控制在 34.59 dB(A) 以内。

IT之家附产品参数：

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