46999 元起，极摩客 EVO-X5 Pro 迷你 AI 工作站发售

IT之家 10 月 9 日消息，极摩客 (GMKtec) 现已正式开始销售 EVO-X5 Pro 桌面迷你 AI 工作站。

EVO-X5 Pro 基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 "Gorgon Halo" 处理器，支持本地运行 320B 大模型，预装 GMKtec Claw 智能体。

其提供 192GB + 2TB 和 192GB + 4TB 两档存储器配置，价格分别为 46,999 元和 49,999 元。

该机型采用全金属 CNC 机身，搭载均热板 + 三风扇散热系统，支持 120W 持续性能释放；拥有 3 个 M.2 2280 PCIe Gen4 SSD 盘位 (×4 + ×4 + ×1)，配备 AMD RZ717（联发科技 MT7925）无线网卡。

此产品正面提供 1 个 3.5mm 音频插孔、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-C 40Gbps；反面提供 1 个 3.5mm 音频插孔、1 个 HDMI 2.1、2 个 USB-C 80Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、2 个 10GbE RJ-45。

IT之家了解到，EVO-X5 Pro 电源键内置指纹识别模块，拥有独立的 TPM 2.0 芯片，支持 AMD DASH 带外管理。

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