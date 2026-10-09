真正的制热无需电辅热：小米空调 11.11 强劲风 1.5 匹 1850 元，立式 3 匹 4119 元新低

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小米 · 米家空调强劲风今日京东开启 11.11 狂促，各款皆为好价。

京东组合购入口如下，在结算页面可选择“以旧换新”。组合购下单后，凑单品立马退款即可：

超 1.5 匹

米家空调强劲风超 1.5 匹首发价 2699 元，小米官网现售 2699 元。

今日京东下单选择“以旧换新”，叠加国补后：

选择厨房小电 → 普通餐具 补贴 150 元， 实付 2043 元 。

选择大家电 → 空调挂机（旧机不看成色好坏，有个“尸体”就行）补贴 150 元 + 旧机返 350 元，实付 1745 元。

以旧换新下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 1943 元。

大部分小伙伴还可选择“组合购”，空调以旧换新实付仅需 1950 元，返卡后低至 1850 元。

超 3 匹

立式超 3 匹官方定价 7699 元，小米官网现售 5699 元。

今日京东下单选择“以旧换新”：

选择厨房小电 → 普通餐具 补贴 200 元， 实付 4413 元 。

选择大家电 → 空调挂机（旧机不看成色好坏，有个“尸体”就行）补贴 200 元 + 旧机抵 350 元，国补后实付 4115 元。

以旧换新下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 4313 元。

大部分小伙伴还可选择“组合购”，空调以旧换新实付仅需 4218.8 元，返卡后低至 4118.8 元。

1.5 匹与 3 匹价格都很不错，小伙伴们可按需选购。

据介绍，这款新品支持 1800m³/h 大风量、115° 超广域扫风、16m 远距送风，客餐厅冷暖全覆盖。新品还支持 140Hz 超高频强劲模式，一键强劲模式，制冷量提升 32.5%，制热量提升 26.5%。

该产品配备 25.1cc 双缸压缩机，纯铜管双排换热器。APF 4.90 超一级能效，官方宣称“全年省电 660 度”。

智能化方面，新品支持超级小爱控制、全链路 OTA、智能诊断、车家联动等。

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