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真正的制热无需电辅热：小米空调 11.11 强劲风 1.5 匹 1850 元，立式 3 匹 4119 元新低

2026/10/9 20:54:29 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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京东家居家电今晚 20:00 正式开启双十一全面抢，现在可去主会场领加码 9 折券：点此领券

小米 · 米家空调强劲风今日京东开启 11.11 狂促，各款皆为好价。

京东组合购入口如下，在结算页面可选择“以旧换新”。组合购下单后，凑单品立马退款即可：

超 1.5 匹

米家空调强劲风超 1.5 匹首发价 2699 元，小米官网现售 2699 元

今日京东下单选择“以旧换新”，叠加国补后：

  • 选择厨房小电 → 普通餐具补贴 150 元，实付 2043 元

  • 选择大家电 → 空调挂机（旧机不看成色好坏，有个“尸体”就行）补贴 150 元 + 旧机返 350 元，实付 1745 元

以旧换新下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 1943 元

大部分小伙伴还可选择“组合购”，空调以旧换新实付仅需 1950 元，返卡后低至 1850 元

京东小米空调 强劲风 1.5 匹外机双排纯铜管以旧换新 2043 元领 9.5 折券

超 3 匹

立式超 3 匹官方定价 7699 元，小米官网现售 5699 元

今日京东下单选择“以旧换新”：

  • 选择厨房小电 → 普通餐具补贴 200 元，实付 4413 元

  • 选择大家电 → 空调挂机（旧机不看成色好坏，有个“尸体”就行）补贴 200 元 + 旧机抵 350 元，国补后实付 4115 元

以旧换新下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 4313 元

大部分小伙伴还可选择“组合购”，空调以旧换新实付仅需 4218.8 元，返卡后低至 4118.8 元

京东小米空调 强劲风 3 匹柜机外机双排纯铜管以旧换新 4413 元领 9.5 折券

1.5 匹与 3 匹价格都很不错，小伙伴们可按需选购。

据介绍，这款新品支持 1800m³/h 大风量、115° 超广域扫风、16m 远距送风，客餐厅冷暖全覆盖。新品还支持 140Hz 超高频强劲模式，一键强劲模式，制冷量提升 32.5%，制热量提升 26.5%。

该产品配备 25.1cc 双缸压缩机，纯铜管双排换热器。APF 4.90 超一级能效，官方宣称“全年省电 660 度”。

智能化方面，新品支持超级小爱控制、全链路 OTA、智能诊断、车家联动等。

京东小米空调 强劲风 3 匹柜机外机双排纯铜管以旧换新 4413 元领 9.5 折券京东小米空调 强劲风 1.5 匹外机双排纯铜管以旧换新 2043 元领 9.5 折券

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关键词：小米空调

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