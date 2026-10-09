消息称华为 Pura X View 阔直板手机销量已破 40 万台，网友反映该机仍处缺货溢价状态

IT之家 10 月 9 日消息，据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 39 周（9 月 21 日-9 月 27 日），华为 Pura X View 阔直板手机的销量约 44.98 万台。

评论区中有网友反馈，华为 Pura X View 阔直板手机仍处于缺货状态，同时还存在溢价 500 元-1000 元的情况。更有网友认为，该机如果备货充足，销量数据会更高。

IT之家查询获悉，华为官网显示，现在购买华为 Pura X View 预计发货时间为 11 月 19 日前。同时，该机的幻夜黑配色直接显示缺货状态。

作为参考，华为 Pura X View 搭载麒麟 9030S 处理器，配备 6400mm² VC 均热板。正面采用一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率的 OLED 直屏，屏幕比例为 16:9.5，售价 5999 元起。

12GB + 256GB：5999 元

12GB + 512GB：6999 元

12GB + 1TB：8499 元

其四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%。屏幕支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，覆盖昆仑玻璃。

该机后置四摄系统：2 亿像素 RYYB 超聚光主摄（1/1.28 英寸大底，F1.8 光圈，OIS）、5000 万像素潜望长焦（F2.6 光圈，OIS，等效 88mm）、800 万像素超广角及第二代红枫原色摄像头。前置为 4000 万像素镜头（1/2.55 英寸）。

华为 Pura X View 还内置 7000mAh 硅负极电池，支持 66W 有线充电与 50W 无线充电。机身厚度约 6.68mm，重约 201g，提供跃影红、亚麻灰、零度白、幻夜黑四种配色。该机支持 IP68 与 IP69 防尘防水，以及双向北斗卫星消息和 eSIM 功能。