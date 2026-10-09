遏制有害水生物传播，我国牵头制定的船舶压载水管理系统调试测试国际标准发布

IT之家 10 月 9 日消息，据央视新闻今日报道，国际标准化组织（ISO）近日发布《船舶与海洋技术压载水管理系统（BWMS）电解法压载水管理系统的调试和测试程序》国际标准。该标准由中国牵头，美国、德国、加拿大、瑞士、挪威、丹麦等国专家参与制定。

报道称，船舶压载水携带的外来生物是海洋生物入侵的重要途径之一，严重威胁海洋生态安全。压载水管理系统是杀灭这些入侵生物的关键设备，其杀灭效果取决于产品本身设计性能及安装后现场调试水平。

IT之家从报道获悉，该标准规范了电解法压载水管理系统调试测试技术要求，规定系统运行时长不少于 60 分钟、排放采样体积不少于 1 立方米，并对大于等于 50 微米和 10 微米至 50 微米两类生物进行达标验证，确保满足国际公约排放标准，为全球船东、船厂、设备制造商和行业主管部门提供统一的、科学的压载水管理系统调试测试程序和验收依据。

截至目前，我国牵头制定 3 项压载水管理系统相关国际标准，覆盖系统设计、调试等关键环节，为遏制有害水生物通过压载水跨海域传播发挥重要作用，助力全球海洋生态环境保护。