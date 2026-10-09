中国科学院院士郭华东获颁 2026 年度国际宇航联合会“名人堂”奖，主持研发全球首颗可持续发展科学卫星 1 号

IT之家 10 月 9 日消息，据央视新闻报道，10 月 9 日，第 77 届国际宇航大会在土耳其闭幕。闭幕式上，国际宇航联合会为中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院研究员郭华东颁发 2026 年度国际宇航联合会“名人堂”奖，以表彰其毕生深耕宇航领域并作出卓越贡献。

郭华东院士此次获奖的一项重要成果，是主持研发了全球首颗可持续发展科学卫星 1 号（SDGSAT-1）。该卫星通过“光-热-谱”多载荷昼夜协同探测，实现对“人类活动痕迹”的精细刻画，为可持续发展目标系统性监测提供新途径。目前，该卫星数据实现全球开放共享，惠及 121 个联合国会员国，开创了中国卫星数据全球服务新模式。

国际宇航联合会“名人堂”奖旨在表彰为全球航天事业进步做出开创性、终身性贡献的顶尖学者，是全球航天领域公认的权威荣誉。

IT之家查询获悉，2021 年 11 月 5 日，全球首颗专门服务联合国 2030 年可持续发展议程的科学卫星“可持续发展科学卫星 1 号”（SDGSAT-1）成功发射。该星的发射是纪念我国恢复联合国合法席位 50 周年系列活动之一。

SDGSAT-1 卫星由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制，是可持续发展大数据国际研究中心规划的首发星。该卫星搭载了热红外、微光和多谱段成像仪三个有效载荷，并设计了多种数据获取模式和星上定标模式，可以实现对人类活动与自然环境相互作用过程的精细刻画，满足服务全球可持续发展的数据获取效率和定量化探测需求。