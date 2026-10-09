第二艘国产大邮轮“爱达 · 花城号”明年将以香港作为母港营运

IT之家 10 月 9 日消息，据央视新闻今日报道，爱达邮轮在港正式发布第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”的航线及产品布局，“爱达 · 花城号”将于明年正式以香港为母港，这艘邮轮将于今年 11 月启航并造访香港。

据介绍，“爱达 · 花城号”将于 2027 年全面展开香港母港航季，预计营运近 20 个邮轮航次。航线设计灵活多元，增设 3 个海上游航次，为本地旅客提供“邮轮即是目的地”的海上体验。

爱达邮轮表示，香港兼具国际化区位优势、成熟的邮轮母港条件和多元客源基础是爱达邮轮深耕大湾区、连接国际的重要支点。此次“爱达 · 花城号”在香港开启母港航季，是完善广州、深圳、香港三港协同，持续深化大湾区布局的重要一步。爱达邮轮将持续增加在香港的运力投放，全力支持香港巩固亚洲国际邮轮枢纽的地位。

作为首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”的姊妹船，“爱达 · 花城号”全长 341 米，总吨位达 14.19 万，拥有 2130 间豪华客房和套房，可容纳约 5232 名旅客。邮轮在空间设计、餐饮娱乐与智能科技上进行了全面升级。

IT之家注意到，第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”与 5 月 27 日完成为期 12 天的试航任务并靠港。

在试航期间，技术人员完成了对主推进器、船舶操纵、航速耐久性、全船振动噪声、无人机舱运行及救助艇释放等核心难点项目验收。试航涵盖的 45 份调试程序、149 项试验验证全部完成，全方位高标准验证了船舶的操纵性、自动化水平、安全舒适性及排放指标。