东风猛士・猛 8 越野旅居车亮相：6.7L 电控增压柴油发动机，生活系统一应俱全

IT之家 10 月 9 日消息，东风汽车今日宣布全新东风猛士・猛 8 越野旅居车在第 21 届阿拉善英雄会亮相并正式开启全球预订。

IT之家从官方介绍获悉，猛 8 采用东风猛士 MS600 单排军车平台技术，把三代猛士军车积累的硬实力落地到民用旅居车上。该车搭载 6.7L 电控增压柴油发动机，峰值扭矩 1050N・m，搭配全时四驱系统和双横臂独立悬架，可攀爬 31° 陡坡（约是普通小区地下车库坡道的 3 倍），能跨越 0.7 米宽的壕沟，从容应对 28° 内的车身侧倾，即便在-41℃ 极寒环境中，猛 8 也能实现正常冷启动。

针对房车最头疼的“颠”，猛 8 专门使用了三点式悬浮连接设计，前两点与大梁刚性固定，后部用东风自主研发的悬浮结构进行缓冲，既减少了车身拉扯损耗，也能兼顾乘坐舒适度。配备 210L 主副油箱搭配，车身多处储物空间，车尾双储物箱 + 备胎架。

猛 8 车内布局灵活实用额头大床可容纳两人休息，会客区对向卡座 + 电动升降桌，降下后可秒变第二张床。厨房家电、冷藏空调、洗衣影音、独立卫浴，生活系统一应俱全。

210L 保温清水箱带前置过滤，灰水箱配备防冻处理，车顶 440W 智能太阳能板配合储能电池组，行车、太阳能、市电三路互补供电。

原厂配置车载无人机库，支持遥控器、车机、手机 App 控制，可实现无人机跟车伴飞，驻车时还能航拍大片。针对高原越野玩家，驾驶室直接标配制氧机。整车配置综合电控面板，可用手机 App 远程控制，同时保留了全套实体机械开关。