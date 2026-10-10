我国成功发射卫星互联网低轨 27 组卫星

IT之家 10 月 10 日消息，据央视新闻，今天（10 月 10 日）3 时 27 分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨 27 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据IT之家了解，就在不久前的 9 月 23 日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨 26 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

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此次执行发射任务的长征十二号运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，火箭全长约 62 米，采用两级构型设计，是我国首型 4 米级直径运载火箭，也是目前我国运载能力最大的单芯级运载火箭，近地轨道运载能力不少于 12 吨、700 公里太阳同步轨道运载能力不少于 6 吨。该火箭突破了大直径箭体结构、牵制释放、铝锂合金贮箱、全三平无人值守等一系列新技术，其中“全三平”指水平总装、水平测试、水平转运，可缩短火箭在技术区和发射区的工作时间。

2024 年 11 月 30 日晚，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场完成首飞，成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星 03 星送入预定轨道，这次发射也是海南商业航天发射场的首次发射任务，填补了我国没有商业航天发射场的空白。海南商业航天发射场是我国首个商业航天发射场，由海南国际商业航天发射有限公司投资建设、运行管理，位于海南文昌。该发射场用 878 天完成建设并实现首发，目前已成为我国民、商大规模低轨星座组网任务的重要发射保障设施。

文中提到的“卫星互联网低轨卫星”属于我国国家级低轨卫星互联网星座（GW 星座，即中国星网）项目。据了解，该星座整体规划 12992 颗低轨卫星，分为 GW-A59、GW-A2 两大子星座分层组网：GW-A59 部署在 590 公里以下极低轨道，主打大容量、低时延宽带业务；GW-A2 运行在 1145 公里轨道，侧重广域覆盖与网络冗余备份，星座搭载 Ka 频段宽带载荷与星间激光链路。此前 9 月 23 日将 26 组卫星送入太空所使用的是长征八号甲运载火箭，与此次的长征十二号同属我国新一代运载火箭，均具备执行低轨星座组网发射的能力。

在应用层面，2026 年中国第 16 次北冰洋科考任务期间，中国星网 GW 星座完成了跨极区通信在轨试验，成功实现跨越南北两极的视频通话，端到端视频时延控制在 1 秒以内，实测链路峰值上下行速率可达 30Mbps，这是国内首次依托国产低轨卫星互联网系统完成超大纬度跨度的实时视频通信。