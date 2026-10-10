宝马北美调查：电动汽车买家想要远超自身需求的续航里程

IT之家 10 月 10 日消息，据外媒 motor1 今天（10 日）报道，9 月 11 日至 13 日，宝马集团北美公司对 1005 名美国成年人进行的一项调查发现，消费者日常开车所需的续航里程，与购车时提出的要求存在巨大差距。

73% 的受访者称，每天开车不超过 121 公里就能满足日常需求。无论是上下班还是外出办事，电动汽车的电池通常只需消耗少量电量，就足以应付这些行程。但当同一批受访者被问及买车时对续航里程的要求，答案却截然不同。

调查显示，42% 的受访者要求电动汽车续航里程至少达到 483 公里，18% 的受访者只有在续航里程不低于 644 公里时，才愿意考虑购买电动汽车。

续航焦虑促使消费者倾向于选择大容量电池，这种现象并不新鲜，但此次调查反映出的需求差距仍然十分明显。美国人日常驾车主要用于接送孩子、购买日用品和上下班等短途出行，宝马的调查结果也印证了这一点。

尽管平时根本开不了那么远，仍有 72% 的受访者将续航里程视为购买电动汽车的决定性因素。相比之下，价格比续航更令人担忧，51% 的受访者认为购车成本是购买电动汽车的最大障碍。

宝马集团北美电动出行业务负责人亚历山大 · 施莱歇尔认为，调查结果反映出电动汽车市场正逐渐成熟。“随着续航里程和充电能力不断提升，消费者开始像选购其他汽车一样选购电车，更看重性能、配置和性价比，而不是抱着对续航里程的过时观念不放。”

价格对消费者的影响也不只是劝退。虽然只有 27% 的受访者认为，持有和使用成本较低是购买电动汽车的理由，但 55% 的人愿意考虑经过认证的电动二手车或普通电动二手车，前提是能省下足够多的钱。

宝马还关注了另一个可能比续航里程更能影响购车意愿的因素：充电速度。53% 的受访者称，具备快充能力会让自己更愿意考虑购买电动汽车。

不同年龄群体对此看法差异明显：70% 的 Z 世代受访者称，快充能力会提高自身购买电动汽车的意愿，65% 的千禧一代受访者持相同看法。婴儿潮一代（IT之家注：通常指 1946-1964 年出生的一代人）中，只有 30% 的受访者认同。

消费者对充电时间的容忍度也有所提高。今年，55% 的受访者认为，快充时间不超过 30 分钟就可以接受，而 MINI 美国公司 2024 年的调查中，持相同看法的受访者占 48%。

人们对电动汽车车主的印象也在改变。仍将电动汽车买家视为新技术尝鲜者的受访者比例，从宝马 2025 年调查的 62% 降至 56%。与此同时，68% 的受访者称愿意考虑购买电车。