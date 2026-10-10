决策模型 Jev 爆火，开发商 TypeSafe AI 估值已达 75 亿美元

IT之家 10 月 10 日消息，据彭博社于当地时间 10 月 9 日报道，初创公司 TypeSafe AI 旗下的新型 AI 决策模型 Jev 刚刚推出数周便迅速走红。近日，该公司完成了一轮约 8.7 亿美元（IT之家注：现汇率约合 58.42 亿元人民币）的融资，由安德里森 · 霍洛维兹（Andreessen Horowitz、a16z）领投，公司估值已达 75 亿美元（现汇率约合 503.64 亿元人民币）。

据这家初创公司透露，Jev 目前已被约三分之一的财富 500 强企业采用，不过公司并未公开具体客户名单。此外，该模型在上线短短数天内，用户规模便突破了 100 万大关。

据悉，此前投资了 OpenAI 和 xAI 的安德里森 · 霍洛维兹在本轮融资中出资最多，红杉资本以及多位天使投资人也跟投了本轮融资。

TypeSafe 联合创始人兼 CEO 迪奥戈 · 阿尔梅达（Diogo Almeida）在接受采访时提到，多年来他目睹了众多 AI 从业者过度承诺却难以兑现。他表示公司的目标是通过 Jev 以及计划在未来几个月内推出的更新，提供稳定可靠且价格实惠的方案，从而重塑市场对 AI 技术的信任。

阿尔梅达指出，当前许多 AI 模型都存在“智力断层与参差不齐”的弊病。“如果你的模型 95% 的时间像爱因斯坦一样聪明，但剩下的 5% 却表现得像憨豆先生，那么这种模型在自动化生产环境中根本毫无用处。”

TypeSafe 目前仅有一支刚满 20 人的精简团队。公司计划利用新筹集的资金扩充员工阵容、推进产品的大规模部署，并采购更多算力。这家初创公司表示，目前平台每天处理的标记数量已达数万亿级别。

阿尔梅达表示，在扣除各项运营成本后，Jev 目前已实现盈利。不过，该公司并未透露具体的营收数据。

阿尔梅达还透露，为了庆祝 Jev 上线初期的使用量激增，TypeSafe 团队曾约定全员把头发染成粉红色。然而，由于员工们都在加班加点以应对激增的业务需求，最终只有阿尔梅达一个人真正去染了头发。随后，他一边工作，一边在 Discord 平台的 TypeSafe 社区中向用户直播了这一过程。