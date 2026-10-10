2026 巴黎车展下周见，中国品牌创纪录独占三分之一

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 10 月 12 日（下周一），欧洲规模最大的汽车展会 —— 巴黎车展即将正式开幕。本届巴黎车展共有 100 家参展商设立展位，其中约 60 家为汽车制造商，中国汽车品牌达到创纪录的 20 家，占整整三分之一。

相比之下，2024 年上届车展只有 10 个中国品牌参展，短短两年便翻了一番。中国汽车对欧洲汽车行业的影响力不断扩大，增长速度也相当惊人。

本届巴黎车展的中国品牌数量较 2024 年翻了一番，除比亚迪、奇瑞外，还将迎来问界、阿维塔、理想、广汽埃安、212 等新面孔。

据路透社报道，国际汽车制造商协会秘书长弗朗索瓦 · 鲁迪埃指出，部分传统车企对参加车展的兴趣减弱，中国品牌的大举参展则为汽车展会重新注入活力。

在鲁迪埃看来，本届巴黎车展吸引大量中国品牌，反映出中欧车企都面临更大的市场竞争压力。随着汽车市场越来越拥挤，争取消费者也变得更加困难。“过去很多年，消费者主动上门买车；现在，车企得主动把车卖出去。”

他认为，不参加车展的厂商“犯了一个错误”：某种程度上，不参展就卖不动车。

面对中国品牌的攻势，欧洲车企也没有坐以待毙。IT之家获悉，奥迪 A2 e-tron、斯柯达 Peaq、达契亚 Striker 和菲亚特 Grizzly 等量产新车都将在巴黎车展亮相。雷诺 E-Space、雪铁龙 2CV 等概念车则让外界得以一窥未来几年的新车阵容。

宝马却选择缺席本届车展，尽管旗下有全新 3 系、iX4 和 X5 等新车可以展示。