索尼直播互动专利公示：观众可光标指导、搭桥、操纵游戏物体等

IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 insider-gaming 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称索尼公司获批一项新专利，描述了游戏互动系统，观众可以直接影响主播游戏环境，涵盖光标引导、临时搭桥及物体操纵等。

该专利名为《游戏过程中的自适应屏幕共享指针和反应》，编号为 US-12752199-B2，于 2023 年 10 月提交申请，并于 2026 年 10 月 6 日获批公示。

根据专利描述，观众可在主播游戏画面上移动光标，其外观可以随游戏变化。在专利示例中，观众可以通过光标标记首领弱点、提示射击位置等用途。不过观众无法控制游戏角色，但可用屏幕指示向主播传递信息，也可在画面上添加贴纸。

专利还描述了观众改变游戏环境的操作。具体示例包括创建临时桥梁、操纵游戏内物体。这些互动可影响主播的游戏进度，并可能揭示秘密通道或隐藏物品。

观众可发送表情、贴纸、声音及预设反应。部分设置允许反应触发游戏变化，或向手柄、头显及手机传递触觉反馈（Haptic Feedback）。

该系统的客户端范围不限于 PlayStation。专利列举微软、任天堂主机，以及头显、智能电视、笔记本、平板和手机。主播可预设允许的操作、仅授权指定观众控制光标，并在过场动画期间拒绝额外光标指令。IT之家附上相关图片如下：