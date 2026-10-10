国补后 1499 → 1164 元：小米米家净水器 2 Pro 双出水 1200G 官方新低

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小米米家净水器 2 Pro 双出水 1200G 开售于 2026 年 4 月，配 8 年 RO 膜，官方定价 2899 元。

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IT之家从商品页面了解到，这款净水器的过滤精度可达 0.0001 微米，可滤除 145 种污染物、99.9% 重金属铅、99% PFAS&PFOA，配备进口高脱盐 RO 膜材，在亲水性、膜面抗污能力方面更强，出水 TDS 值更低，保障家庭用户高质量净水体验。

规格方面，这款净水器的 RO 滤芯可实现 8 年过滤，纯水净水总量高达 29.2 吨，通量可达 1200G/1600G，具备专利“双龙头、双水路”，上龙头可直出母婴级健康纯净水，下龙头深滤生活水，水路物理隔绝，杜绝交叉混水。

此外，这款净水器还带有超长直径 PPC 滤芯，支持小米澎湃互联，可随时使用 App 查看水质、用水量等，随时自定义水量和出水模式。

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