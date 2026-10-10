数毛社：索尼 PS5 超分技术 QSSR 存适配挑战，旧作游戏支持范围仍待确认

IT之家 10 月 10 日消息，数毛社（Digital Foundry）昨日（10 月 9 日）发布视频，指出适用于 PlayStation 5 标准版的 AI 超分技术 QSSR 能否适配已发售游戏，仍受 SDK 版本限制。

IT之家曾于 10 月 2 日报道，索尼面向标准版 PlayStation 5 游戏主机，推出快速光谱超分辨率（Quick Spectral Super Resolution，QSSR），和索尼 PlayStation 5 Pro 上使用的 PSSR 类似，可以提升输出画面的清晰度。

索尼互动娱乐（SIE）图形研发首席工程师 Daniel Craig 此前称，只需少量调整，旧游戏就能适配 QSSR。不过数毛社的 Richard Leadbetter 随后提出，目前 QSSR 的适配挑战主要在于旧游戏是否必须升级 SDK，以及它能否像 PSSR 一样通过统一机制启用。

Leadbetter 认为如果 QSSR 不支持旧版 SDK，开发商就可能需要把已发售游戏迁移到较新的 SDK，再为 QSSR 做适配。如果需要移植和质量保证，开发商可能投入数周处理。对已发售数年、商业表现一般的单机游戏，这项投入可能影响是否推出更新。

此外 PSSR 可通过集中式库加入使用旧版 SDK 的游戏，并提供统一开关；QSSR 缺少同类集中式库，因此可能无法沿用相同的接入方式。