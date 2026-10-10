Python 3.15 稳定版发布，默认采用 UTF-8 编码

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 10 月 9 日，Python 3.15.0 稳定版正式发布，相较于 Python 3.14，该版本带来了大量新特性与性能优化，汇聚了来自 1,012 位贡献者完成的 5,643 次代码提交。

相比 3.14，Python 3.15 的主要新特性包括：

解释器层面的改进

PEP 661：新增内置哨兵类型 (Sentinel Built-in Type)

PEP 686：Python 现已默认采用 UTF-8 编码

PEP 798：推导式 (Comprehensions) 支持解包操作

PEP 810：支持显式延迟导入 (Lazy Imports)，缩短启动耗时

PEP 814：新增不可变字典内置类型 (frozendict)

PEP 829：支持包级别的启动配置文件

实验性即时编译器 (JIT Compiler) 迎来重大升级：在 x86-64 Linux 平台上，相比标准解释器，几何平均性能提升了 7% 至 8%；在 AArch64 macOS 平台上，相比尾调用解释器 (Tail-calling Interpreter)，运行速度加快了 11% 至 12%

优化了错误提示信息 (Error Messages)

标准库重大更新

PEP 799：新增专用的性能分析工具包，用于统一管理 Python 性能分析工具 (Profiling Tools)

PEP 799：引入 Tachyon 高频统计抽样性能分析器 (High-frequency Statistical Sampling Profiler)

终端输出与报错信息支持更多彩色高亮显示

类型系统新增特性

PEP 728：支持为额外键值指定类型的 TypedDict (TypedDict with Typed Extra Items)

PEP 747：支持使用 TypeForm 注解类型本身的形式 (Type Forms)

PEP 800：类型系统中引入互斥基类 (Disjoint Bases) 机制

C API 接口改进

PEP 782：新增用于创建 Python 字节对象的 PyBytesWriter C API

PEP 788：在 C API 中增加防止对象过早终结化 (Finalization) 的保护机制

PEP 803、820、793：为无全局解释器锁的自由线程构建 (Free-threaded Builds) 提供稳定应用程序二进制接口 (Stable ABI) 及相关 C API

构建配置变更

PEP 831：默认启用栈帧指针 (Frame Pointers)，增强系统级可观测性与性能诊断能力

官方发布包变更

Windows 64 位官方预编译二进制包现已默认采用尾调用解释器

macOS 官方预编译二进制包现已默认安装自由线程支持

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