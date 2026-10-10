安卓版谷歌翻译酝酿新功能：梳理用户语音表达后再精准翻译

IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称在安卓版谷歌翻译（Google Translate）应用中出现 Smart assist 功能，在翻译前整理语音输入，去除填充词和反复修正的表达。

该媒体拆解安卓 10.39.34.995726622.4-release 版谷歌翻译应用，在代码中发现了关于 Smart assist 功能的踪迹。按照现有界面线索，翻译设置可能提供逐字翻译和 Smart assist 两种选择。

启用 Smart assist 后，应用会先处理用户的语音输入，再将整理后的文本用于翻译。IT之家附上相关截图如下：

从目前曝光的应用代码来看，Smart assist 似乎只计划支持对话模式。在 Listening 模式和 Text only 模式中，该选项不可用。

延伸阅读

谷歌翻译的对话模式支持两名使用不同语言的用户进行实时互译，应用会自动识别说话者并连续翻译对话内容，双方可在屏幕上看到对应语言的翻译文字。

2025 年 8 月，谷歌为翻译应用引入了基于 Gemini 模型的“实时翻译”（Live translate）能力，支持 70 多种语言的实时对话翻译，并首先在美国、印度和墨西哥上线。

2025 年 12 月，谷歌进一步将 Gemini 模型引入翻译应用以提升文本翻译质量，并推出可通过耳机收听同声传译的“实时翻译 Beta”功能，翻译结果会尽量保留说话者的语气、重音和节奏。

2026 年夏季，谷歌为安卓版翻译应用推出“聆听模式”（Listening mode），用户无需耳机，只要像打电话一样将手机贴在耳边，即可通过手机扬声器听到翻译后的语音；2026 年 9 月，该功能扩展到 iOS 平台，安卓版同时获得后台实时翻译能力。

谷歌翻译于 2006 年上线，目前支持 200 多种语言互译，2016 年从统计翻译切换为谷歌神经机器翻译（GNMT），此后翻译质量显著提升。