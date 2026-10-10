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微软 Zune HD 播放器成功运行任天堂经典作品《超级马力欧 64》：支持触控操作、游戏存档等特性

2026/10/10 14:54:51 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 10 日消息，据外媒 XDA 报道，继有人将老款 Kindle Paperwhite 改造成电子墨水屏桌面助手后，近日又有开发者 rsheldiii 成功让微软 Zune HD 播放器运行任天堂经典游戏《超级马力欧 64》，支持触控操作、存档、完整音效，不过目前存在偶发性能问题。

想要体验这一项目，用户需要准备一台搭载固件版本 4.5 的 Zune HD 及其 USB 数据线、一份从自有游戏卡带中提取的美版《超级马力欧 64》ROM，以及一台运行 x86-64 架构 Linux 系统的电脑。电脑还需要安装 Docker 和 Git，预留至少 6GB 可用磁盘空间，并在首次构建时保持网络连接。项目目前仅测试过 Zune HD 的 4.5 版固件。

在设备准备完毕后，用户只需按照项目仓库（点此访问）提供的命令，下载相关代码、完成编译，再将程序部署到 Zune HD 即可。首次运行通常需要约 5 至 10 分钟，游戏成功启动后，用户即可通过 Zune HD 屏幕上的虚拟触控按键控制马力欧进行游戏。

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关键词：微软 Zune HD超级马力欧 64rsheldiii

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