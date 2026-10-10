中国企业首次：小鹏集团当选联合国自动驾驶工作组秘书长

IT之家 10 月 10 日消息，小鹏汽车官微今天（10 日）下午宣布，近日，小鹏集团当选联合国欧洲经济委员会（UNECE）GRVA / WP.29 框架下，新设“自动驾驶场景相关信息交换工作组”（TF-ESRI）秘书长。

小鹏方面表示，这是中国企业首次在联合国自动驾驶法规核心框架下担任秘书长，代表了国际自动驾驶技术法规协调体系对小鹏智能辅助驾驶能力及长期参与法规标准工作的高度认可。后续，小鹏将代表中国汽车产业深度参与全球协作，为全球自动驾驶发展贡献中国经验。

据IT之家此前报道，今年 7 月，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏在德国完成小鹏图灵 AI 智驾（NGP）第二代 VLA 模型的本地化验收测试。

根据介绍，这套基于中国路况训练的智能辅助驾驶系统在欧洲的适配性和稳定性“已经很高”，几乎不需要额外数据训练，就能应对城市主干道、窄路小巷、大曲率弯道，并能自主绕行、平稳避让行人。目前，第二代 VLA 能很好地识别复杂的欧洲路标，理解欧洲的道路交规和路权体系，适应当地用户的习惯。

何小鹏称，智能辅助驾驶全球化首先要把安全做到极致，期望能够成为首家将高阶智能辅助驾驶带到欧洲的中国企业。此外，小鹏也成为了国内首家用“同一套模型”同时打通中国与欧洲的企业。