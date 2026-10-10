一加 Ace 7 手机跑分曝光：高通第五代骁龙 8 至尊版芯片，16GB 内存

IT之家 10 月 10 日消息，型号为 PMS110 的一加（OnePlus）手机昨日（10 月 9 日）现身 GeekBench 跑分库，目前共有 3 条 GeekBench 6 记录，跑分最高的一条单核成绩为 3,627 分，多核成绩为 11,016 分，该机预估关联一加 Ace 7 手机。

根据跑分页面显示，PMS110 手机搭载高通“SM8850”芯片组，包含六个主频为 3.63GHz 的核心和两个主频为 4.61GHz 的核心，以及 Adreno 840 GPU，对应高通第五代骁龙 8 至尊版芯片。

跑分数据库还显示该设备运行安卓 17 操作系统，软件版本号为“PMS110_17.0.0.150 (CN01)”，配备 16GB 内存。

IT之家此前报道，外观方面，消息称一加 Ace 7 手机采用 6.78 英寸直屏设计。面板类型为低温多晶硅有机发光二极管（LTPS OLED），分辨率标为“1.5K”，刷新率为 185Hz。

影像方面，相机方面，主摄据称为 2 亿像素。潜望式长焦为 5,000 万像素，采用三星 ISOCELL JN5 传感器，并支持 3.5 倍光学变焦；前置相机为 1,600 万像素。

电池容量方面，据称为 9000mAh，有线充电功率为 100W，具备防水特性，但目前尚不清楚防水等级。

一加 Ace 6