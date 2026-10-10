上市一月再推新，凯迪拉克 XT5 PHEV 新车型 10 月 16 日上市

IT之家 10 月 10 日消息，据汽车之家今日报道，凯迪拉克 XT5 PHEV 新车型将于 10 月 16 日上市，预计将进一步丰富产品阵容。

IT之家注意到，目前现款车型于 9 月 7 日上市，共推出 2 款车型，建议零售价 31-35 万元，全款一口价 27.99-29.99 万元，可享限时两周年购车权益，包括 1 万元两周年感恩购车补贴和至高 1 万元增换购补贴，限时权益价 25.99-27.99 万元。

外观造型上，现款 XT5 PHEV 基本延续燃油版车型设计语言，车身尺寸为 4888/1957/1688 毫米，轴距 2863 毫米。配色方面新增大峡谷橙哑光色与幻沙白色两种选择。

内饰布局与燃油版保持一致，现款 XT5 PHEV 新增黄石晨曦与银幕流光两种内饰主题，配备呼吸氛围灯及车载香氛系统。座舱核心是一块 33 英寸 9K 曲面显示屏，匹配 AKG 录音棚级音响系统与电子防眩目内后视镜。车机搭载高通骁龙 8775P 芯片，并引入字节跳动豆包 AI 大模型。

动力参数方面，这套 1.5T 插混系统的综合输出功率达到 385 千瓦，峰值扭矩 740 牛 · 米，百公里加速时间 4.8 秒，即使在亏电状态下也能实现 5.4 秒的破百成绩。续航表现上，CLTC 工况纯电续航里程为 215 公里，满油满电综合续航可达 1360 公里。

现款 XT5 PHEV 全系配备激光雷达硬件，并搭载 Momenta R7 世界模型辅助驾驶系统。