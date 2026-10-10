腾讯云开源内部自用 TeamAI 工具，支持跨 Agent 共享 Skill

IT之家 10 月 10 日消息，今日，腾讯云宣布开源内部自用 TeamAI。这是一款基于 Git 的团队 AI 协作工具。它把团队使用的 Skill、工作规范、工具配置和项目知识统一放进 Git 仓库，像管理代码一样进行评审、更新和版本管理，再同步到成员各自使用的 Agent 中，实现一人配置，全员复用。

IT之家注意到，目前，TeamAI 已适配 WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、Codex、Cursor 等 16 种 Agent。

TeamAI 沿用了开发者熟悉的 Git 协作流程。成员提交技能或修改规范时，自动创建分支、发起合并请求，交给团队评审。确认合入后，支持会话启动 Hook 的 Agent 会在新对话开始时拉取更新，不必逐人通知、手动替换。

最近，TeamAI 还新增了模型配置统一下发能力。对于涉及内部数据和知识的任务，团队管理员可以统一配置符合团队安全要求的模型服务，减少成员自行接入、选错模型的风险。

TeamAI 会根据反复纠正、工具调用失败等情况，在会话结束时提示成员分享经验，由 Agent 把问题和解决方法整理成文档，存入团队仓库。下次处理任务时，Agent 可以根据当前需求，检索团队已有的经验和资料，找到相关解决方法作为参考。

安装 TeamAI Skill 后，管理员和团队成员都可以在已适配的 AI 工具里，用自然语言完成操作。TeamAI 也已集成到了腾讯云智能体管理平台 ClawPro，成员可以将自己使用的本地 Agent 接入 ClawPro，由管理员在管控台统一管理 Skill、MCP 等配置，并分发到已接入的 Agent 中。

TeamAI 也已集成到了腾讯云智能体管理平台 ClawPro，成员可以将自己使用的本地 Agent 接入 ClawPro，由管理员在管控台统一管理 Skill、MCP 等配置，并分发到已接入的 Agent 中。

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