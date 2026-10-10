曜越新款 CTE E660 MX 机箱上市：CTE 设计、支持背插主板，999 元

IT之家 10 月 10 日消息，曜越旗下新款中塔机箱 CTE E660 MX 现已在京东上架，该产品在保留主板旋转 90 度等核心设计的基础上新增了对背插主板的支持，定价为 999 元。

CTE E660 MX 尺寸达到 558.5 x 270 x 513 mm，拥有黑、雪白、竞速绿三种配色，其采用直角全视侧透设计，延续了曜越 CTE (Centralized Thermal Efficiency) 系列机箱的设计，将主板位置旋转 90°、后置 I / O 面板朝上安装，可优化气流通道、强化系统整体散热效能。兼容从 Mini-ITX 到 E-ATX 规格的主板，还预留了 Micro-ATX 和 ATX 规格的背插专属孔位。

该机箱 CPU 散热器限高为 166mm，显卡在未安装前置冷排时限长 443.8mm（装冷排后限长 415mm），电源限长为 220mm。

存储方面，CTE E660 MX 机箱在后仓提供了一个双盘位 3.5 英寸硬盘笼，此外还有一个 1x3.5 英寸或 2x2.5 英寸硬盘位。

除前面板外，CTE E660 MX 冷却兼容性如下：

顶部：支持 2 个 120mm 风扇，兼容 240 冷排；

主板右侧：支持 3 个 120 或 140 风扇，兼容 420/360 冷排；

后部：支持 3 个 120 或 140 风扇，兼容 420/360 冷排；

底部：支持 3 个 120 或 140 风扇，兼容 420/360 分体水冷排（IT之家注：不支持一体水冷排）。

曜越 CTE E660 MX 机箱的 IO 面板设在机箱顶部右前方，提供 2 个 USB 3.0 Type-A 接口和 1 个 10Gbps Type-C 接口，此外还有一对 3.5mm 音频插孔。

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