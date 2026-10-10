美国纽约开始将路灯杆转换为电动汽车充电设施，首个充电桩落地布鲁克林码头公园

IT之家 10 月 10 日消息，据外媒 insideevs 报道，近期初创公司 Voltpost 联合美国纽约市政府，将当地路灯杆转换为电动汽车充电桩，目前首个充电桩已在布鲁克林南部的布什码头公园（Bush Terminal Park）落地。

据介绍，相应充电设施安装在距离地面约 3 米的路灯杆上，位置大致与篮球框相当。Voltpost 表示，将设备安装在较高位置有助于降低人为破坏和洪水造成的损坏风险。充电设施配有 7.6 米长线缆，足以连接充电汽车，且不会明显妨碍周边车辆。

外媒 insideevs 实际体验后认为，该充电设施使用过程较为简单。用户扫描充电桩上的二维码后，只需进行两步操作，充电线缆便会自动从杆上降下。待线缆降至可触及的位置后，用户即可将充电枪插入车辆充电口，用户结束充电并拔下插头后，线缆会自动收回。相应充电桩费用为每千瓦时 0.39 美元（IT之家注：现汇率约合 2.6 元人民币），与纽约当地公共二级充电桩的收费水平大致相当。

Voltpost 联合创始人兼首席运营官 Luke Mairo 表示，将路灯杆转换为电动汽车充电桩最大的优势在于成本低、安装速度快。传统充电桩往往需要开挖人行道、铺设新的电缆管道，并建设专用电力连接设施，而路灯杆式方案可以利用现有杆体和电力基础设施，减少施工和审批工作。

当然，将自动回收线缆的机械结构安装在路灯杆上，也意味着设备多了一个潜在故障点。针对纽约冬季严寒、夏季高温以及长期高频使用可能带来的影响，Mairo 表示，充电桩已经通过 UL 认证，相关机构在不同气候和温度条件下进行了数千次测试，设备标称工作温度范围为零下 30 摄氏度至 50 摄氏度。

不过，真正的考验仍是大规模投入使用后的表现。城市道路上的充电设备经常遭遇粗暴操作，插头损坏和屏幕破裂并不少见。Voltpost 称，公司会实时监控充电桩运行状态，并通过软件远程处理部分问题；如果需要现场维修，则会安排当地维护服务商处理。