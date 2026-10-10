399 元，小米金沙江充电宝超薄磁吸 10000 45W 上架

IT之家 10 月 10 日消息，小米金沙江充电宝超薄磁吸 10000 45W 今日上架小米有品，售价 399 元（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，新品搭载小米金沙江硅碳负极电池，能量密度高达 840Wh/L，拥有 16% 旗舰级含硅量，通过新国标认证。依托于旗舰同源小米金沙江电池先进技术，精密堆叠工艺再升级，将两块 5000mAh 电池内置于纤薄机身，重量约 195g 。

集成专属智能快充芯片，广泛兼容 BC、QC、PD 等多种主流充电协议。连接充电设备时可自动识别所需充电电流，智能匹配充电功率，快充更稳更安全。新品支持 20W Max 磁吸无线快充、45W Max 有线快充、有线无线双设备同时充、30W Max 快速自充回血。

新品内置 NTC 智能控温芯片，实时精准监测电芯温度，搭配大面积石墨烯散热材料与高性能导热硅胶，形成高效导热散热系统。使用包装内附赠的充电线直连电脑，可查看设备状态、溯源信息与异常记录。

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