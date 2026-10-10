消息称英伟达计划以 24GB 显存 GeForce RTX 5080 显卡取代现有 16GB 版本

IT之家 10 月 10 日消息，综合台媒 BenchLife.info 报道、消息人士 @hongxing2020 分享的内容，NVIDIA（英伟达）在停产 GeForce RTX 5090 / 5090 D v2 的同时，也将调整 GeForce RTX 5080 显卡。

NVIDIA 计划停产配备 16GB 显存的现有 GeForce RTX 5080，转而推出 24GB 显存版本。新型号预计将在 2027 年第 1 季度面世，AIC 合作伙伴预计将在近期收到相应的开发资料。

不出意外的话，GeForce RTX 5080 24GB 将配备 8 颗 24Gb (3GB) GDDR7 DRAM Die，尚不清楚其是否会像此前泄露的 SUPER 变体那样提升显存等效速率和整卡功耗。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。