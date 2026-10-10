立讯精密被列入美国 337 调查，官方回应称相关产品处于客户验证阶段未进入量产状态

IT之家 10 月 10 日消息，立讯精密今晚发布关于公司及控股子公司涉及美国国际贸易委员会 337 调查的公告，称美国国际贸易委员会于当地时间 10 月 9 日宣布，就美国 Vicor Corporation 提出的相关专利侵权主张，正式启动 337 调查。

公告提到，本次调查涉及美国专利 US10903734，主要针对垂直供电系统（VPD）、相关组件及包含上述产品的计算系统，立讯精密及下属控股子公司东莞立讯技术股份有限公司被列为被调查方。

根据 ITC 公开信息，此前 Vicor 已多次围绕数据中心电源相关技术向产业链企业发起 337 调查，目前本次调查尚处于立案初期，ITC 尚未就相关侵权主张作出实质认定。

IT之家从公告获悉，本次调查涉及的相关产品主要应用于数据中心领域电源模块与处理器的集成供电方案。

针对此次调查的影响，立讯精密方面表示，目前调查涉及的产品处于客户验证阶段，尚未进入量产状态。基于相关产品目前的业务进展，预计本次调查不会对现阶段生产经营及当期经营业绩产生重大不利影响。

同时，立讯精密还表示，公司已第一时间启动对所涉专利及相关产品的研究，正积极组织技术、法律及业务团队，结合此前相关案件的应对经验，制定具体应对策略和工作计划。后续，公司将积极应诉，持续推进相关专利技术分析、产品方案评估及必要的技术优化。