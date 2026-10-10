阻击安森美，Cirrus Logic 抢购 Synaptics

IT之家 10 月 10 日消息，今日，据彭博社援引知情人士消息，半导体公司 Cirrus Logic Inc. 上个月向 Synaptics Inc. 提出了一项未经请求的收购要约，试图破坏后者此前已公布的、与安森美半导体的并购交易。

知情人士表示，Synaptics 周四更新的股东委托文件中提及的“甲方”，正是 Cirrus Logic。知情人士补充，目前尚不清楚 Cirrus Logic 是否仍有意推进这笔收购。

据悉，Cirrus Logic 的报价采用现金 + 股票形式，促使安森美在上周修改了与 Synaptics 的协议条款。安森美将交易结构从全股票改为全现金，每股报价调整至 123 美元。安森美在一份声明中称，此次调整源于第三方提出的“竞争性非邀约收购提案”，但当时并未披露竞购方身份。

IT之家注意到，安森美于今年 6 月宣布，将以全股票对价收购边缘 AI 芯片企业 Synaptics，这笔交易价值约 70 亿美元（现汇率约合 469.45 亿元人民币），预计 2027 年中完成。

然而，双方于本月初修订协议，安森美将以约 57 亿美元（现汇率约合 382.27 亿元人民币）的现金完成该笔交易，而不是此前公布的 70 亿美元（现汇率约合 469.45 亿元人民币）股票，这对应 18.6% 的折让。安森美表示此次修订是由于收到第三方主动提出的竞争性收购方案，预计此次交易将立即提升其 Non-GAAP 每股收益，并为 Synaptics 的股东带来价值确定性。

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