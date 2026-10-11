华硕 ROG 推出超杀 27 二代显示器：26.5 英寸 2K 320Hz QD-OLED，3699 元

感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！
IT之家 10 月 11 日消息，华硕 ROG 现已推出超杀 27 二代显示器，将于 10 月 16 日开售，售价 3699 元。
这款显示器搭载了一块 26.5 英寸 2K 320Hz QD-OLED 面板；采用 BlackShield 黑盾涂层，相比前代抗刮擦能力提升至 2.5 倍；拥有 1.5M:1 对比度、 0.03ms GTG 响应时间、 99% DCI-P3 色域、Delta E<2 色准，通过 VESA DisplayHDR 500 认证。
这款显示器背部搭载标志性 ROG 标识，顶部配有三脚架插孔，方便直播搭载相机；配备人体工学支架，支持 0~110mm 高低调整、 -45°~+45° 水平旋转、 -5°~+20° 前后倾斜、 -90°~+90° 垂直旋转。
IT之家获悉，这款显示器配备一个 DisplayPort 1.4 接口（支持 DSC 影像压缩传输）、一个 HDMI 2.1 接口，以及一个支持 15W PD 输出的 USB-C 接口。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。