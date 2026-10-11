《星际公民》衍生单机游戏《42 中队》上架 Steam，显卡最低要求 8GB 显存

IT之家 10 月 11 日消息，《星际公民》单人战役衍生作《42 中队》（Squadron 42）上架 Steam 游戏商店，将于 2027 年第二季度发售。

《42 中队》是《星际公民》宇宙中的剧情驱动单人战役作品，由 CIG 开发，定位为《银河飞将》式太空战斗和叙事体验。

玩家将以新兵身份加入 UEE 海军，踏上电影感单人太空冒险之旅，成为作战行动的核心人物。在这里，玩家将与全明星阵容船员并肩生活、协同工作或抗击敌人；从战斗机驾驶舱到主力舰，从空间站到边疆前哨，再到银河大战的最前线，故事将在此展开。在激烈战火、无畏牺牲与关键抉择中，玩家将赢得属于自己的地位，晋升军衔，铸就传奇。

IT之家注意到，游戏支持简体中文界面，配置要求方面最低需要 Windows 11 系统、四核 CPU、16GB 内存、8GB 显存显卡、150GB 存储空间。

《42 中队》Steam 商店页面地址：

https://store.steampowered.com/app/4045720/Squadron_42/

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