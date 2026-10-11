四部门征求意见进一步加强汽车产品创新设计等管理，岚图董事长卢放表态支持

IT之家 10 月 11 日消息，工业和信息化部等四部门 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。汽车产品创新设计技术指南围绕虚拟操纵件、门把手、新型人机交互系统、大角度座椅等方面提出具体测试验证要求。

岚图汽车科技股份有限公司董事长卢放今日转发了新华社的有关报道，并表示：

支持！创新要以安全为前提。一起努力，规范创新设计、强化测试验证，守护出行安全，促进行业更高质量发展。

根据汽车产品创新设计技术指南，汽车生产企业应当将安全风险评估前置，在产品研发设计阶段，对有关创新设计进行复杂工况、极端场景下的失效模式分析，充分识别潜在安全风险，评估不达标的创新设计，不得装车应用等。

IT之家附具体要求如下：