创想三维推出 K3 3D 打印机：独立 4 通道 4 喷嘴，首发价 4599 元

IT之家 10 月 11 日消息，创想三维推出 K3 3D 打印机，现已开始预售，首发价 4599 元。

这款 3D 打印机主打多彩、多材、一体成型，配备独立 4 通道 4 喷嘴，约 5 秒即可完成喷嘴切换，相比传统单喷嘴多色 3D 打印机，可节省 80% 打印时间，减少约 85% 耗材浪费。

这款 3D 打印机支持多口径喷嘴协同打印，可搭配 0.2/0.4/0.6/0.8mm 喷嘴；针对 TPU 打印进行了专门优化，支持软硬不同硬度 TPU 材料混合打印；支持 CMYK 全彩混色打印，利用材料透光性实现物理混色。

这款 3D 打印机采用高刚性铝金属框架，采用独特插销式机械连接 + XYZ 三向定位，经历超 60 万次高速喷嘴切换测试，重复定位精度偏差仍小于 25μm；整机配备 37 个高精度传感器，其中 12 颗专门监控换嘴流程，保证打印准确性；采用开放设计，集成 Root 权限，可拓展硬件和软件定制。

IT之家附这款新品详细参数：

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