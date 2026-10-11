中汽协会：支持强化汽车产品创新设计与研发测试验证管理，推动产业可持续健康发展

IT之家 10 月 11 日消息，工业和信息化部等四部门 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。汽车产品创新设计技术指南围绕虚拟操纵件、门把手、新型人机交互系统、大角度座椅等方面提出具体测试验证要求。

征求意见稿聚焦整治不合理创新设计、健全研发测试验证管理体系，通过提高汽车产品准入管理要求，压实企业产品安全主体责任。中国汽车工业协会今日发文，表态对此举措坚决支持，并面向全行业发出倡议，全面提升我国汽车产品安全水平。

中国汽车工业协会认为，当前我国汽车产业电动化、智能化转型提速，产品创新迭代速度持续加快，各类新技术、新功能广泛应用。与此同时，部分片面追求创新噱头、忽视安全底线的不合理设计，以及研发测试验证不充分等问题，给产品安全、市场口碑和产业高质量发展带来隐患。

本次政策的制定出台，旨在引导行业树立安全为先、理性创新的发展理念，推动将安全评估、可靠性验证、环境适应性测试贯穿产品设计研发全过程，从源头防范化解产品安全风险，是统筹汽车产业创新发展与安全治理的重要举措。

中国汽车工业协会呼吁全行业企业要深刻落实政策导向，切实履行产品质量安全主体责任。

一是严守安全底线，规范创新设计，摒弃重形式、轻安全的非理性创新模式，将安全评估前置到产品创新全流程；

二是完善研发测试验证体系，强化车辆综合可靠性、复杂环境适应性等全场景试验验证，补齐研发验证短板；

三是坚守质量初心，以充分的测试验证保障产品安全可靠，实现技术创新与安全管控协同发展。

根据汽车产品创新设计技术指南，汽车生产企业应当将安全风险评估前置，在产品研发设计阶段，对有关创新设计进行复杂工况、极端场景下的失效模式分析，充分识别潜在安全风险，评估不达标的创新设计，不得装车应用等。

IT之家附具体要求如下：