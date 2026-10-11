消息称游戏《地铁 2039》将于 10 月 13 日开启预购，定价 69.99 欧元起

IT之家 10 月 11 日消息，据 Dealabs 爆料人 Billbil-kun 透露，4A Games 旗下末日题材第一人称射击游戏《地铁 2039》将于 10 月 13 日开启预购（最迟不晚于 10 月 14 日），本作将于明年 2 月 4 日正式发售。

Billbil-kun 透露，《地铁 2039》将推出 Day One、Deluxe 和 Collector 三个版本。其中，Day One 版（标准版）售价为 69.99 欧元（IT之家注：现汇率约合 525.4 元人民币），Deluxe 版（豪华版）售价为 109.99 欧元（现汇率约合 825.6 元人民币），Collector 版（典藏版）售价为 299.99 欧元（现汇率约合 2,252 元人民币）。

内容方面，典藏版预计包含 Deluxe 豪华版的全部内容，并额外附赠一顶可佩戴的斯巴达头盔复制品。报道还称，三个版本均计划推出实体版，其中 PC 实体版预计采用常见的“盒装兑换码”形式，即包装内提供游戏兑换码，而非实体光盘。至于 PS5 和 XBOX Series X|S 平台的实体版具体采用何种形式，目前尚不知悉。

尽管距离发售还有一段时间，目前《地铁 2039》已在游戏行业奖项评选中获得关注。该作此前获得 2026 年科隆游戏“展奖项提名数量最多”的成绩，入围项目包括“最佳 PC 游戏”、“最佳 PlayStation 游戏”、“最佳 XBOX 游戏”和“最佳视觉效果”等，本作在全球范围内已累计获得近 200 万个愿望单。