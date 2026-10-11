为继承母亲的手机号，弟弟将姐姐起诉至法院

IT之家 10 月 11 日消息，手机号码与银行卡及各类线上账户紧密绑定，有一定的财产权益与数据价值。手机号码能否作为遗产被继承？央视新闻今日报道，黑龙江省一居民在母亲病故后想继承其手机号，将两位姐姐起诉到法院。

黑龙江省齐齐哈尔市的温先生，在母亲病故后想继承其手机号码。这个手机号码并非靓号，据了解，温先生只是想延续运营商的优惠政策。

IT之家从报道获悉，温先生的母亲于 2025 年去世，温先生长期和自己的母亲一起生活。母亲的这个手机号绑定了微信、支付宝、家庭宽带等很多东西。为了后续生活的便利以及老手机号享受的宽带优惠政策，温先生想要继续使用母亲的这个手机号。

然而，运营商表示需要继承权证明。按照相关法律规定，手机号的使用权可以继承。关于继承方式，应由全体法定继承人协商一致，或通过诉讼由法院裁判。

温先生与两位姐姐都享有继承权，但与其中一位姐姐无法取得联系，无法协商，所以温先生到法院提起诉讼寻求解决。

最终，法院出具民事调解书，确认案涉手机号码使用权由温先生继承，温先生的两个姐姐自愿放弃对该号码使用权的继承。

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法官表示，继承手机号码仅是继承号码在服务合同项下的使用权及相关权益，手机号码所有权仍归国家。法院处理的是手机号的使用权，不处理这个手机号与第三方平台的协议约定。协议上有特殊的规定或者禁止转让，法院不负责处理。比如说获得这个手机号只是登录名，手机号绑定的微信里的钱，或者一些权益，法院不负责处理。