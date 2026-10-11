Qwen-Image-2.1 Pro 和 Turbo API 上线千问 AI 平台，将图像生成与编辑能力接入应用

IT之家 10 月 11 日消息，千问 AI 平台今日宣布，Qwen-Image-2.1 Pro 和 Turbo API 现已正式上线千问 AI 平台。开发者可以通过 API 将图像生成与编辑能力接入应用，无需自行部署模型、管理推理环境，即可围绕设计、电商、内容创作等场景搭建自己的工作流。与此同时，Qwen-Image-2.1-Turbo 模型权重同步开放。

现在，用户可以在千问 AI 平台查看 Qwen-Image-2.1 Pro 和 Turbo 的模型信息与接入说明，根据业务需求选择、测试和集成。

对于创作工具，API 可以成为从文字构思到视觉呈现的入口；对于电商和营销应用，可以围绕商品素材、场景创作和海报设计组织工作流；对于已有图片的精修与再创作，则可以通过编辑指令继续调整内容。从生成到编辑，开发者可以把这些能力融入自己的产品，让用户在熟悉的界面中完成创作。

Qwen-Image-2.1 模型最多支持 10 张参考图输入，支持通过圈选、涂抹和独立掩码明确编辑区域。与此同时，2.1 加强了人像和商品编辑中的一致性表现：在人像编辑中更好地保留面部身份特征，在商品编辑中尽可能保持文字、纹理与形态。此外，Qwen-Image-2.1-Turbo 支持 2K 图像生成与图像编辑。

Qwen-Image-2.1-Turbo 基于 Qwen-Image-2.1 的 7B 视觉生成架构，将图像生成与编辑的去噪过程缩短至 8 步，同时保留 2K 图像创作能力。

API 上线之后，图像生成与编辑可以嵌入用户已经在使用的工具中。开发者可以围绕具体需求，把素材输入、生成、预览和修改连接起来。

电商与品牌内容：围绕商品参考图和场景描述制作展示素材，再根据投放主题调整背景、构图和视觉风格。

营销与平面设计：从活动主题与文案出发探索海报方案，将文字和画面一同纳入创作，再逐步打磨细节。

人物与穿搭创作：结合人物和服饰参考素材探索搭配效果，通过编辑指令持续调整造型与场景。

内容创作与视觉叙事：围绕人物设定、情节描述和已有画面组织创作，将生成与编辑嵌入分镜、信息图等内容制作流程。

参考

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