首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

会员年卡 11.11 抢先促：百度网盘 158 元年内探底，B站 88VIP 网易 QQ 音乐发车

2026/10/11 16:13:08 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

百度网盘

百度网盘超级会员年卡官方售价 298 元，今日预售直降至 196 元 + 限时加赠 3 个月。

到手共 15 个月，折合 13.1 元 / 月、157 元 / 年

京东百度网盘 SVIP 超级会员 15 月卡券后 196 元领 10 元券

百度网盘超级会员年卡 + B站大会员季卡 + 网易云音乐月卡今日折后仅需 176 元，也是好价。

如果把百度年卡算作 157 元，B站季卡 + 网易云音乐月卡仅需 19 元

京东百度网盘 SVIP 超级会员年卡加赠B站季卡 + 网易云音乐月卡券后 176 元领 10 元券

注：现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 5 年，否则会充值失败。

88VIP

淘宝 11.11 今年 10 月 15 日抢先开始，小伙伴可以看看自己能不能 88 元开通 88VIP，开通后除大促 200-25、480-60、1500-150 元消费券外，还可畅享视频、音乐、闪购联合会员 + 退货包运费：

天猫 88VIP 会员卡优酷 / 芒果 / 网易云黑胶 / 闪购达标 88 元起直达链接

QQ 音乐

QQ 音乐豪华绿钻会员年卡官方售价为 240 元，日常连续包年大促价 158 元（第二年自动续费价 180 元）。

今日双年卡官方 276 元，仅需 138 元，折合 11.5 元 / 月：

天猫 QQ 音乐 豪华绿钻双年卡 QQ 音乐官方渠道折后 276 元直达链接

淘宝第三方充值更优惠，年卡叠加淘金币抵扣后仅需 124.8 元，折合 10.4 元 / 月：

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“→ 点击弹出页面右下角“淘金币下单即可：

淘宝 QQ 音乐 豪华绿钻 年卡需抵扣淘金币抵扣后 124.8 元直达链接

充值需填写 QQ 号或提前绑定 QQ 音乐账号的手机号，不支持直接填写微信号和第三方账号充值。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：百度网盘绿钻

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知