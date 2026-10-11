会员年卡 11.11 抢先促：百度网盘 158 元年内探底，B站 88VIP 网易 QQ 音乐发车

百度网盘

百度网盘超级会员年卡官方售价 298 元，今日预售直降至 196 元 + 限时加赠 3 个月。

到手共 15 个月，折合 13.1 元 / 月、157 元 / 年：

百度网盘超级会员年卡 + B站大会员季卡 + 网易云音乐月卡今日折后仅需 176 元，也是好价。

如果把百度年卡算作 157 元，B站季卡 + 网易云音乐月卡仅需 19 元：

注：现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 5 年，否则会充值失败。

88VIP

淘宝 11.11 今年 10 月 15 日抢先开始，小伙伴可以看看自己能不能 88 元开通 88VIP，开通后除大促 200-25、480-60、1500-150 元消费券外，还可畅享视频、音乐、闪购联合会员 + 退货包运费：

QQ 音乐

QQ 音乐豪华绿钻会员年卡官方售价为 240 元，日常连续包年大促价 158 元（第二年自动续费价 180 元）。

今日双年卡官方 276 元，仅需 138 元，折合 11.5 元 / 月：

淘宝第三方充值更优惠，年卡叠加淘金币抵扣后仅需 124.8 元，折合 10.4 元 / 月：

点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“…”→ 点击弹出页面右下角“淘金币”下单即可：

充值需填写 QQ 号或提前绑定 QQ 音乐账号的手机号，不支持直接填写微信号和第三方账号充值。

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