2026 广交会设计创新奖公布，张雪机车 820RR 获至尊金奖

IT之家 10 月 11 日消息，据央视新闻今日报道，记者从中国对外贸易中心了解到，2026 年广交会设计创新奖（简称“CF 奖”）名单已公布，共有 174 家企业的 222 件产品获奖，其中，张雪机车 820RR 获广交会 CF 奖至尊金奖，另一款获至尊金奖的产品是智巡胶囊机器人胃内窥镜系统。

据了解，获奖产品将在第 140 届广交会期间集中展示。此次获奖产品呈现以下三大特点：

一是向“新”集聚，新质生产力特征突出。 获奖产品集中于技术创新型企业。从至尊金奖的张雪机车 820RR、智巡胶囊机器人胃内窥镜系统，到脑机接口康复系统、外骨骼机器人等前沿精品集中涌现，彰显高端制造创新引领趋势。

二是向“智”升级，AI 智能产品发展强劲。 获奖产品中，智能产品占比 32%。AI 眼镜、智能会议终端、智能康养设备等产品覆盖家居、办公、医疗、户外等场景。

三是向“绿”渗透，绿色低碳贯穿全链路。绿色理念贯穿产品研发、设计、生产全流程。获奖产品中，绿色产品占比 44%。光伏幕墙、发电节能一体板等新能源应用，以及甘蔗纸、生物基面料等材料工艺，表明“向绿”发展深化。

同时，第 140 届广交会产品设计贸易促进中心（PDC）也将汇聚海内外优质设计机构，共有来自英国、意大利、荷兰、希腊、土耳其、韩国等 6 个国家以及中国台湾地区和大陆的 101 家设计机构参展，同时首次引入声学新材料、电池新能源技术、科技中介等研发设计机构，以设计创新赋能中国制造提质升级。