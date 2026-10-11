梁其伟确认《影之刃零》游戏至少包含 50 个 Boss、30 种主武器和 20 种副武器

IT之家 10 月 11 日消息，灵游坊创始人兼 CEO 梁其伟近日接受外媒 4Gamer 采访时确认，《影之刃零》游戏将至少包含 50 个 Boss、30 种主武器和 20 种副武器，随着玩家不断深入探索，遇到的敌人会越来越丰富。

据报道，《影之刃零》预告片展示了快节奏的爽快战斗。实际游玩中，玩家需要花费大量时间探索地图、支线剧情，所有武器都可以通过击败 Boss 获得。

梁其伟谈到游戏中的敌人时表示：“游戏整体风格的统一性来自‘功夫朋克’设定。正如你们今天体验到的那样，我们既有大型敌人，也有小型敌人，还有使用盾牌的敌人以及骑马敌人。不过每一种敌人都以中国传统武术为基础，融入了我们独有的创新元素。它们之间存在着贯穿始终的主线。”

他继续说道：“除此之外，我们还通过战斗策略和体型上的差异，让不同敌人各具特色。随着玩家推进到游戏后半段，敌人的种类还会不断增加，你们目前还没有体验到这一部分内容。”

据IT之家了解，《影之刃零》采用虚幻 5 引擎开发，是一款暗黑武侠动作游戏。故事讲述主角只剩 66 天寿命，需在混乱的武林中追查阴谋。本作将在 10 月 29 日上线，登陆 PS5、PS5 Pro，以及 Steam、Epic、WeGame、TapTap PC 平台。