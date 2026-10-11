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梁其伟确认《影之刃零》游戏至少包含 50 个 Boss、30 种主武器和 20 种副武器

2026/10/11 17:13:27 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 11 日消息，灵游坊创始人兼 CEO 梁其伟近日接受外媒 4Gamer 采访时确认，《影之刃零》游戏将至少包含 50 个 Boss、30 种主武器和 20 种副武器，随着玩家不断深入探索，遇到的敌人会越来越丰富。

据报道，《影之刃零》预告片展示了快节奏的爽快战斗。实际游玩中，玩家需要花费大量时间探索地图、支线剧情，所有武器都可以通过击败 Boss 获得。

梁其伟谈到游戏中的敌人时表示：“游戏整体风格的统一性来自‘功夫朋克’设定。正如你们今天体验到的那样，我们既有大型敌人，也有小型敌人，还有使用盾牌的敌人以及骑马敌人。不过每一种敌人都以中国传统武术为基础融入了我们独有的创新元素。它们之间存在着贯穿始终的主线。”

他继续说道：“除此之外，我们还通过战斗策略和体型上的差异，让不同敌人各具特色。随着玩家推进到游戏后半段，敌人的种类还会不断增加，你们目前还没有体验到这一部分内容。”

据IT之家了解，《影之刃零》采用虚幻 5 引擎开发，是一款暗黑武侠动作游戏。故事讲述主角只剩 66 天寿命，需在混乱的武林中追查阴谋。本作将在 10 月 29 日上线，登陆 PS5、PS5 Pro，以及 Steam、Epic、WeGame、TapTap PC 平台。

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关键词：影之刃零梁其伟灵游坊

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