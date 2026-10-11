京东预约超 200 万人：苹果 iPhone Duo 折叠屏手机 15999 元起倒数 5 天预售

iPhone Duo 定价 15999 元起，国行 10 月 16 日晚 8 点接受预购。

京东目前预约人数已超 200 万人，需要注意的是：

iPhone Duo 仅支持 eSIM

京东渠道首批可能需要签收激活（以下单时宝贝标题 / 咨询客服为准，就算不用任何补贴，也需激活后才能签收）

京东 11.11 红包 10 月 12 日 20:00 开抢，至高 26888 元无门槛可用：点此抽取。

iPhone Duo 官方定价如下：

256GB：15999 元

512GB：17999 元

1TB：21499 元

2TB：26499 元

该机提供星光白和夜空双色可选，手机内外屏均为 120Hz（ProMotion），支持 Apple Pencil（今年晚些时候），其中内屏尺寸为 7.6 英寸（采用屏下摄像头），外屏 5.4 英寸。

该机前置 12Mp 自拍摄像头，后置 48Mp 主摄及 48Mp 融合式超广角，支持拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，提供全新“智能拍摄”功能，不需要用户动手按快门即可自动拍摄。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，手机全球版本均采用 eSIM 设计，匹配 C2 基带芯片，在软硬件加持下，手机充满一次电续航至高 24 小时，使用外屏播放视频提供至高 44 小时续航，手机充电 5 分钟可在外屏上观看 5 小时视频。

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