开发者利用双口 USB-C 线打造“比拼手速”对战游戏，输家手机消耗自身电量给赢家充电

IT之家 10 月 11 日消息，据 4Gamers 报道，近期一名开发者河本健（Ken Kawamoto）脑洞大开，打造了一款基于双口 USB-C 充电线的对战游戏《Power Struggle》，让玩家能够通过“比拼手速”方式决定谁的手机有电，谁的手机没电退场。

具体来看，相应游戏玩法非常简单，双方在手机上安装应用后，使用双口 USB-C 充电线连接两台手机，随后疯狂点击屏幕。在规定时间内点击次数更多的一方获胜，并成为接收电力的“充电方”；落败的一方则成为输出电力的“供电方”，最终被“活活榨干”。

不过，这款游戏本身只是恶搞类作品，实际充电效率极低。开发者实测发现，游戏运行时的电流输出约为 1500 mA。按照 5V 电压计算，输出功率约为 7.5W，但其中 1100 mA 都消耗在游戏运行过程中，真正能够用于充电的电流仅有 400 mA，实际功率约为 2W，基本无法起到有效充电的作用，本质上只能起到娱乐情绪价值。

虽然《Power Struggle》无法真正实现字面意义上的“你死我活”，但在双方手机电量告急时，玩家不想着节省电量，反而执意赌上最后一口气与朋友决一胜负，最终两人只能一起狼狈地寻找插座。这种明知无法获益、却仍要争夺最后一点电量的荒诞体验，或许正是这款游戏最大的乐趣所在。