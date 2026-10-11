《VRChat》更新创作者指南：禁止使用 AI 生成误导性地图 / 角色缩略图，尚未决定上线“AI 标签”声明

IT之家 10 月 11 日消息，《VRChat》开发商 VRChat Inc. 于 10 月 7 日公布了针对 AI 生成内容的应对方针，同步更新创作者指南。官方明确禁止使用 AI 生成误导性地图 / 角色缩略图，避免创作者利用与实际内容完全不符的缩略图吸引玩家点击。

《VRChat》指出，平台一直将“自由表达”“人类无限的创造力”以及“人与人之间的联系”视为核心价值，尽管 AI 技术提升了开发人员的效率，然而其也催生了大量低质量内容，事实上在 AI 普及之前，平台上就已经存在一批低质量地图 / 角色，而 AI 的出现进一步降低了批量制作和发布内容的门槛，使大量低劣作品涌入平台，优质内容也更容易被淹没。

《VRChat》还透露，内部团队对于 AI 的看法同样存在分歧。部分员工会利用 AI 自动化工作流程或弥补自身知识短板，另一些员工则对 AI 持有较深的疑虑。近期，VRChat 网站便发生了一起意外事件：原本用于页面布局的 AI 占位符美术素材被错误地放到了正式上线的网页中，导致平台口碑声誉下降。

针对玩家关注的“AI 标签”声明内容，VRChat 认为，尽管此类声明内容能够帮助玩家快速辨别哪些项目利用了 AI，但目前内部团队尚未达成明确共识。因此，VRChat 对推出 AI 标签制度持开放态度，但尚未承诺一定会实施。

除了 AI 政策外，后续 VRChat 还计划在游戏内加入更加便捷的内容反馈机制，让用户能够直接表达自己喜欢或不喜欢某项内容。便于官方筛选出低质量内容，并逐步改善推荐系统。