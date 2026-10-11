利民上架 PA120 VISION MAX ARGB BLACK 风冷散热器：6 根 6mm 热管、配 5 英寸磁吸彩屏，439 元

IT之家 10 月 11 日消息，利民现已在京东上架 PA120 VISION MAX ARGB BLACK 风冷散热器，定价为 439 元。

该散热器主体尺寸为 125 x 110 x 164mm，使用纯铜热管及铝制鳍片，顶部搭载了一块 5 英寸 480x854 分辨率 IPS 液晶显示屏，屏幕部分顶盖采用了快拆磁吸设计，拆装无需螺丝固定。

该散热器配备 6 根 6mm AGHP GEN 5.0 技术逆重力热管，底座部分使用了 CNC 精工微雕工艺，并结合镀镍回流焊铜底设计，以优化整体的导热性能。散热器搭载了两把 120 x 120 x 25mm 规格 S-FDB V2 轴承 TL-K12 性能风扇。最高转速可达 2150 RPM±10%，可提供最大 69 CFM 的风量以及 2.87mm H2O 的最大风压，运行噪音控制在≤27 dB(A) 以内。

该散热器支持英特尔 LGA 1851、1700、115X、1200 平台以及 AMD 的 AM5、AM4 平台，提供三年质保，IT之家附产品参数：

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